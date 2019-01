No Twitter, Cabo Daciolo diz que estava 'no meio do mato, adorando o Senhor'

(foto: Luis Macedo/Camara dos Deputados)

O deputado Cabo Daciolo (Avante-RJ), candidato à Presidência na última eleição, publicou nesta sexta-feira, 18, um vídeo em seu perfil do Twitter para prestar contas de seu paradeiro. Na publicação, ele chega cavalgando em uma estrada de terra e dizendo o bordão que o marcou na eleição: "Glória a Deus"."As pessoas me perguntavam: 'Daciolo, por onde você anda, meu irmão? Tu sumiu! Eu tenho andado no meio dos matos, adorando o Senhor, clamando ao Senhor, com os animais, para a honra e glória do Senhor Jesus", continuou. O vídeo termina com uma brusca interrupção.