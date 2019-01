Coluna Baptista Chagas de Almeida

(foto: Arte/Soraia Piva)

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) já tinha avisado estar “confiante e feliz com essa grande oportunidade de apresentar a líderes do mundo todo um Brasil diferente, livre das amarras ideológicas e corrupção generalizada”. Resta saber se ele vai conseguir desamarrar os nós que o esperam no Fórum Econômico Mundial, em Davos.O discurso de desamarrar questões ideológicas não vai colar, porque a cobrança por lá será rimada com a questão ecológica. Óbvio que os comandantes econômicos mundo afora, com as exceções de praxe, não gostam das amarras que ela traz. Só que bastaria o título do relatório “Impactos ambientais concentram preocupações de longo prazo para a economia global”.A linha que o acompanha deixa mais explícito: “Novo relatório do Fórum Econômico Mundial aponta que economistas e investidores continuam preocupados com ameaças relacionadas ao meio ambiente, à mudança do clima e à economia global. A alegação é que podem afetar o crescimento econômico negativamente em 2019.No meio do caminho tem a notícia de ontem. A indicação da ainda ministra Tereza Cristina, integrante da bancada ruralista, aquela que quer desmatar, não preservar, Bolsonaro que se cuide por lá. Protestos são certos. Discurso contrário à opinião pública, tirando os fazendeiros, óbvio, não costuma ser desrespeitado por lá.É uma questão mundial: “O ano passado foi marcado por incêndios históricos, inundações contínuas e aumento das emissões de gases de efeito estufa. Não é surpresa que, em 2019, os riscos ambientais dominem mais uma vez a lista das principais preocupações”.Teve mais: “Para responder efetivamente às mudanças climáticas, é necessário um aumento significativo da infraestrutura para se adaptar a esse novo ambiente e chegar a uma economia de baixo carbono”. Palavras da diretora de risco do grupo Zurich Insurance, Alison Martin. Se precisa de seguro…Voltando ao início, militar que é, o presidente Jair Bolsonaro deveria mesmo é cuidar da “corrupção generalizada”. Afinal, tem uma coleção de ruralistas encrencada na Operação Lava-Jato, da Polícia Federal (PF), e muitos já devidamente denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF).Os “impactos ambientais” que muitos deles trazem são no ambiente das contas públicas atacadas. O verde que eles gostam atende pela cor dos dólares que escondem em paraísos fiscais,provocando um verdadeiro inferno aos contribuintes honestos.Durante a Semana da Moda de Berlim, a estilista brasileira Aline Celi fez um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro e mais forte ainda contra a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. E olha que foi em um dos maiores eventos de moda do mundo, o Berlin Fashion Week. Durante as apresentações, três modelos apareceram com placas que continham frases dele e dela em pedaços de papelão. Nem precisava traduzir, mas vale o registro: “Você é muito feia para ser estuprada” e “O problema da ditadura foi torturar e não matar”, de Bolsonaro, e “Menino usa azul e menina usa rosa”.Uai, nem tinha acabado direito em sua chegada ao Palácio do Planalto e já foi logo se arvorando. “Tenho a pretensão”, ela mesma quem disse, é “de presidir, já conversei com ele (Bolsonaro) e ele já me apoia”. A pretensão é presidir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante de todas. Trata-se de Beatriz Kicis Torrents de Sordi, ou Bia Kicis, seu nome de guerra, que é assumidamente de direita. O melhor ainda estava por vir. Ela é tão moderna, mas tão moderna que é contra a urna eletrônica nas eleições. O exemplo para o mundo? Me poupe, né?“O governo Bolsonaro rasgou a fantasia e mergulhou em conspiração aberta para derrubar o governo de Nicolás Maduro na Venezuela. O gesto é sem precedentes e pode abrir caminho para uma tensão jamais vista entre os dois países.” Uai, Nicolás Maduro defende a democracia? É “sem precedentes” a própria opinião do tal site que protege a esquerda. Basta o registro: “Quem somos? Norteado pela defesa da democracia, o portal se consolidou ao longo dos anos como uma das principais referências da mídia independente e progressista, respeitado dentro e fora do Brasil”. Ah! Daí o apoio à “democrática” Venezuela.Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a cassação do habeas corpus de Lula Cabral. Uai? O ex-presidente da República e o ex-governador do Rio de Janeiro foram soltos? Já não tinham devidamente negados outros pedidos feitos? Só que quem concedeu a liberdade foi o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, quando ainda estava de plantão. Calma, gente! Para deixar claro de uma vez, trata-se do prefeito de Cabo do Santo Agostinho (PE), Luiz Cabral de Oliveira Filho, daí o apelido. Nada a ver com o ex-presidente Lula ou com o ex-governador Sérgio Cabral.O senador Renan Calheiros (MDB-AL) deu mais uma amostra ontem de que não confia mais tanto assim na possibilidade de presidir o Senado. Não fosse assim, ele deixaria pra lá o seu rival Tasso Jereissati (PSDB-CE), que também já deixou clara a sua candidatura. É briga antiga, vem desde 2009, quando Renan e Jereissati bateram boca em plenário com direito ao encerramento de sessão até que os ânimos entre os dois se acalmassem.A propósito da deputada eleita Bia Kicis, ela foi eleita pelo PRP do Distrito Federal (DF) e em sua agenda está marcada a migração para o PSL do presidente Jair Bolsonaro em 1º de fevereiro, data da sua posse na Câmara dos Deputados.Já está na Casa Civil da Presidência da República o texto que trata de fraudes na Previdência, o mesmo que fez o governo Michel Temer (MDB). A economia prevista vai de R$ 17 bilhões a R$ 20 bilhões. Na prática, uma mixaria.O déficit deste ano deve ser de R$ 767,8 bilhões. O ministro da Economia, Paulo Guedes, PhD em Harvard, óbvio, sabe disso, mas é um começo, né? Afinal, paciência ele deve ter por causa do jeito mineiro de ser. É isso mesmo, ele nasceu no Rio, mas se graduou economista na UFMG.“Vocês estão fazendo uma loucura. Vocês estão entregando o Brasil para a China. Vocês são idiotas?” Olavo de Carvalho, aquele que se mudou para os Estados Unidos em 2005, quando o PT assumiu o poder. O ataque foi por causa de parlamentares do PSL terem ido à China comunista.“Depois das prisões de Eike Batista, Joesley Batista, Wesley Batista e Cesare Battisti, Amado Batista foge do país...” Post no site da família Patrus. Ainda bem que no meio do meio caminho tem o P de Baptista. Sendo assim, melhor ficar por aqui.