Carla Zambelli faz 'vaquinha online' para indenizar Jean Wyllys

A deputada federal eleita Carla Zambelli (PSL-SP) promove uma "vaquinha online" para pagar R$ 40 mil ao deputado Jean Wyllys (PSOL) após sua associação perder um processo de indenização por danos morais movido pelo parlamentar. Pelo Facebook, o "Brasil Nas Ruas" fez uma postagem relacionando Wyllys a atos de pedofilia. A decisão foi da 3º Juizado Especial Cível do Rio de Janeiro.



Carla Zambelli foi eleita nas eleições 2018 com 76.306 votos e tomará posse na Câmara no próximo dia 1.º. Até o início da manhã desta quinta-feira, 17, a campanha arrecadou R$ 29.511,34.



Segundo a justificativa apresentada na página de arrecadação, a postagem não foi feita por Zambelli, mas por um voluntário, e após ter ciência do teor da mensagem, a deputada eleita "ordenou que fosse retirada imediatamente".



A página afirma que o processo "correu à revelia" da deputada, pois Carla só teve conhecimento da ação após as contas do Brasil Nas Ruas serem bloqueadas pela Justiça, "uma vez que a citação não foi entregue nem à Carla Zambelli nem a algum voluntário do NasRuas, mas sim à empresa na qual o NasRuas tão somente possuía escritório virtual".



"Como Carla Zambelli tem uma linda e longa luta altruísta e aguerrida por todos nós, brasileiros, é justo e digno contribuirmos com aquilo que pudermos, para a ajudarmos a arcar com os custos da condenação", justifica o pedido de doação, que garante doar o valor excedente para a Associação Amigos Pela Cura da Atrofia Muscular Espinhal.



Pelas redes sociais, Carla Zambelli diz que a vaquinha foi feita para pagar uma indenização por algo que ela não fez e não pôde se defender.



Jean Wyllys ironizou a campanha pelo Twitter. "Tem gente que me detesta e está contribuindo com uma vaquinha que servirá para me dar dinheiro? Freud explica!", ele escreveu.



Em dezembro, a Justiça condenou o deputado eleito Alexandre Frota (PSL) à pena de 2 anos e 26 dias de detenção, no regime inicial aberto, mais pagamento de 620 dias-multa - no valor de meio salário mínimo cada -, por difamação e injúria em postagem que também relacionava Jean Wyllys a atos de pedofilia.



A privação de liberdade foi convertida em serviços à comunidade e Frota deverá picar papel para cumprir a sentença.



Defesas



A deputada eleita Carla Zambelli (PSL/SP) informou que o processo contra a Associação Brasil Nas Ruas correu à sua revelia.



Ela disse que o post questionado "não ficou nem uma hora" no ar e que "imediatamente" mandou excluir a mensagem que citava Jean Wyllys.



Ela esclareceu que NasRuas só ficou sabendo do processo "quando a conta já havia sido bloqueada".



A vaquinha on line foi sugestão de uma seguidora do movimento.



No Twitter, Zambelli anunciou que o valor que exceder os R$ 40 mil impostos pela Justiça será doado para a Associação Amigos Pela Cura da Atrofia Muscular Espinhal.



Ela desafiou Jean a fazer o mesmo, doar o valor da indenização a alguma instituição.