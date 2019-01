Bolsonaro: visita de Macri é chance de 'reforçar laços de amizade com Argentina'

O presidente Jair Bolsonaro, que recebe nesta quarta-feira o presidente da Argentina, Maurício Macri, afirmou na manhã desta quarta-feira, 16, que o encontro será uma oportunidade de "estreitar laços" e que o País vizinho é uma "nação irmã".



"Hoje, às 10:30, receberei o Presidente da Argentina, @mauriciomacri. É a primeira visita oficial de um Chefe de Estado ao Brasil desde a minha posse. Uma grande oportunidade de reforçar os laços de amizade com essa nação irmã!", escreveu Bolsonaro em uma publicação no Twitter.



Ausente na cerimônia de posse de Bolsonaro, com a alegação de que estava em férias na Patagônia, Macri chega ao Brasil com um time importante de ministros, que incluem Nicolás Dujovne (Economia), Dante Sica (Produção), Jorge Faurie (Relações Exteriores) e Oscar Aguad (Defesa).



Na pauta, como mostrou nesta terça-feira, 15, o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, estão temas como a dinamização do comércio bilateral, a situação do Mercosul - alvo de críticas do ministro Paulo Guedes logo após a eleição - e o acordo de livre-comércio com do bloco a União Europeia.



Os dois governos também devem conversar sobre a criação de um novo bloco para substituir a União das Nações Sul-Americanas (Unasul).