General assume Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos

O general Maynard Marques de Santa Rosa assumiu nesta segunda-feira, 14, o comando da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE), no Palácio do Planalto. Subordinada à Secretaria-Geral da Presidência, chefiada pelo ministro Gustavo Bebianno, a SAE já foi extinta e recriada seis vezes, nos últimos governos.



Santa Rosa disse que, a partir de agora, a pasta será uma estrutura para "reflexão do Estado" e retomará o pensamento estratégico, segundo ele "esquecido" há três décadas no Brasil. "Quando o assunto for a estratégia nacional, é preciso que tenha continuidade e que sejam alinhados os principais centros de conhecimento do País, de forma a, diariamente, pensar o presente e o futuro", afirmou o general, que recebeu o cargo do cientista político Hussein Kalout.



Durante a cerimônia, o ministro Bebianno também destacou o papel da secretaria. "A SAE terá importante função na articulação entre os ministérios e no desenvolvimento do País de forma coordenada", argumentou o chefe da Secretaria-Geral da Presidência.