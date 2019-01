Dr. Filho, o novo chefe da PF em São Paulo

Um veterano delegado no combate a organizações criminosas, o delegado Lindinalvo Alexandrino de Almeida Filho, o Dr. Filho, foi escolhido para assumir a superintendência regional da Polícia Federal em São Paulo, no lugar do delegado Disney Rosseti, nomeado novo Diretor-Executivo (Direx), segundo posto na hierarquia da Direção-Geral da corporação, em Brasília.



Dr. Filho ocupava o cargo de Delegado Regional Executivo da PF em São Paulo desde fevereiro de 2016, quando substituiu o delegado Luiz Roberto Ungaretti de Godoy, deslocado na ocasião para o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), braço do Ministério da Justiça que, entre outras missões, repatria dinheiro ilícito rastreado no exterior.



Em mensagem interna distribuída nesta quinta, 10, Rossetti disse que viveu em São Paulo 'uma temporada maravilhosa, mesmo com os naturais percalços, limitações e dificuldades enfrentadas'.



Rosseti aproveitou para noticiar a seus pares a escolha pelo dr. Filho, seu amigo de londa data, para assumir sua cadeira.



"Aproveito para anunciar, devidamente autorizado pela Direção-Geral, o Dr. Filho como novo superintendente regional em São Paulo, o que já esta formalizado para fins de publicação."



O novo número 2 da corporação, resumiu o que pensa de seu sucessor em São Paulo. "É uma satisfação imensa poder dar este anúncio, pois trata-se de profissional da mais alta competência, experiente, líder, alguém que vive para esta nossa queridíssima casa, e acima de tudo um Amigo."



Dr. Filho é um veterano no combate ao crime organizado. Na PF desde 1987, quando ingressou na corporação como agente, o novo superintendente regional em São Paulo atuou inicialmente na Delegacia de Ponta Porã (MS).



Ao longo de sua carreira, Lindinalvo Alexandrino Almeida Filho participou diretamente de inúmeras operações no combate ao tráfico de drogas e ao contrabando. Atuou também em missões nos garimpos clandestinos.



Em 1999 ele tomou posse como delegado da PF em Ribeirão Preto (SP), quando passou a conduzir operações e investigações no interior paulista. Em 2009 assumiu a chefia da Delegacia daquela cidade, onde permaneceu até que Disney Rosseti o chamasse para a Delegacia Regional Executiva na Superintendência em São Paulo.