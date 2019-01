Prazo para recontratação de comissionados no governo Zema termina neste sábado

Foram exonerados cerca de 6 mil servidores que ocupavam cargos comissionados em vários órgãos estaduais (foto: Alexandre Guzanche/EM/D.A Press)

Termina neste sábado (12) o prazo para a renomeação de servidores de cargos comissiodos que foram exoneradores por decreto assinado pelo governador Romeu Zema (Novo) e publicado no Minas Gerais de 1º de janeiro, dia em que foi empossado no cargo.

Com a alegação de manter serviços “emergenciais e contínuos”, a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) distribuiu na sexta-feira passada (4) um comunicado a gestores e setores de recursos humanos delegando aos titulares de órgãos e entidades a prerrogativa de encaminhar à pasta uma solicitação fundamentada para as renomeações. Comissionados começaram a voltar para a folha do Executivo no dia seguinte.A medida foi tomada diante da constatação que vários serviços foram prejudicados pela exoneração em massa de trabalhadores. Antes do decreto de Romeu Zema, no dia 31 de dezembro, o então governador Fernando Pimentel (PT) havia decretado a perda dos cargos apenas de direção e chefia. Ao completar as exonerações no dia seguinte, o novo governo alegou que o decreto foi para “reparar” o ato do petista.Em nota, a Seplag havia dito que estavam resguardados todos os “serviços essenciais”. No comunicado distribuído sexta-passada, foi estabelecido para este sábado o prazo para readmissão ou desligamento definitivo do funcionário da estrutura de recrutamento amplo.O Minas Gerais desta sexta-feira trouxe a nomeação de servidores ligados às secretarias de Meio Ambiente, Cultura, Agricultura, Planejamento, Esportes, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Agrário, e Controladoria-Geral do Estado (CGE). Algumas gratificações que haviam sido retiradas também foram concedidas.