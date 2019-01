Damares nomeia pastor como secretário-executivo do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos

Sérgio Carazza foi nomeado pastor em 2002 e desde 2012 atua na igreja que ajudou a fundar (foto: Reprodução/Igreja Batista Cristã de Brasília )

O número dois do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, comandado por Damares Alves, foi nomeado nesta quinta-feira em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). Sérgio Luiz Cury Carazza passa a assumir o cargo de secretário-executivo da pasta.Assim como Damares, o secretário também é pastor. Ele é um dos fundadores da Igreja Batista Cristã de Brasília e foi consagrado em 2002. Também é formado em engenharia elétrica pela Universidade de Brasília.





Logo que a igreja foi fundada, as primeiras reuniões ocorriam na casa do próprio Sérgio. Cerca de 50 pessoas frequentavam os cultos.



“As primeiras reuniões aconteceram na casa do pastor Sérgio e, pouco tempo depois, o Senhor deu a oportunidade da igreja ser estabelecida na quadra 414 da Asa Sul, já contando na época com centenas de membros. Em 2014, a sede da igreja mudou para um templo maior na quadra 515 Sul, onde Deus continuou honrando o propósito de crescimento”, afirma texto publicado no site da igreja.