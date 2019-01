PSDB declara apoio à reeleição de Rodrigo Maia para presidência da Câmara

O PSDB declarou nesta segunda-feira, 7, seu apoio à candidatura de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à presidência da Câmara dos Deputados. A sinalização da legenda já havia sido feita na semana passada pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Agora, a confirmação foi feita pelo atual líder da legenda na Casa, o deputado Nilson Leitão (MT). "Maia conduziu de forma equilibrada esse momento complicado no Brasil pós-impeachment", afirmou Leitão ao Estadão/Broadcast.



Leitão ressaltou que o partido também apoiou a candidatura de Maia na eleição em julho de 2016, após a renúncia de Eduardo Cunha. "O PSDB fez isso durante todo esse período e o apoiou já na primeira eleição. Abriu mão de candidatura própria para isso", disse. O partido elegeu 29 deputados para a nova legislatura.



Assim, o PSDB passa a ser o sexto partido a apoiar a reeleição de Maia, além do PSL, PRB, PSD, PPS e do próprio DEM, partido do deputado. Tudo indica que o PR também deve declarar apoio nesta semana. Caso isso ocorra, o número total de votos favoráveis à recondução de Maia pode chegar a 215.



Apesar do possível apoio oficial, o PR tem a candidatura única do deputado Capitão Augusto (PR-SP), que afirmou que irá concorrer ao pleito. "Se isso acontecer (apoio do PR a Maia), já era algo esperado e eu mantenho minha candidatura de toda forma", afirmou ao Estadão/Broadcast.



Por outro lado, um novo candidato deve ser adicionado à disputa, o deputado Arthur Lira (PP-AL). O Partido Progressista pode centralizar votos descontentes do acordo entre Maia e o PSL, de Jair Bolsonaro.



Alguns parlamentares, no entanto, avaliam que Maia não deve ter o apoio total destas bancadas, ressaltando que o voto para a presidência da Câmara é secreto. Outro concorrente na disputa, o deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), por exemplo, afirma que terá votos substanciais dentro até do próprio PSL. "Estou conversando com a maioria dos deputados e não apenas lideranças. Hoje, eu sou o favorito e já tenho mais de 200 votos", afirma Ramalho.



Ramalho fez uma visita de cortesia nesta segunda ao presidente Jair Bolsonaro (PSL). O deputado disse que Bolsonaro garantiu a ele que não irá interferir na disputa da Câmara.



Enquanto isso, Rodrigo Maia está em campanha pelos Estados nesta semana para angariar mais apoio à sua recondução. No sábado, ele esteve em Goiânia, com o governador do Estado, Ronaldo Caiado (DEM-GO), que afirmou apoiar o colega e que vai trabalhar em prol de sua campanha.



O deputado deve se encontrar nesta terça, 8, com os parlamentares eleitos pelo Piauí. A reunião será no escritório do governador Wellington Dias (PT), em Teresina. O deputado Assis Carvalho (PT-PI) deve comparecer ao encontro. "Eu vou ouvir o deputado, mas o apoio dependerá da decisão do partido", afirmou Carvalho.