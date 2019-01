No primeiro fim de semana como governador, Zema corre na Pampulha

(foto: Reprodução Instagram)

Com hábitos diferentes de outros que comandaram o Palácio Tiradentes, o governador Romeu Zema (Novo) surpreendeu eleitores no primeiro fim-de-semana no cargo ao fazer uma corrida de 7 quilômetros na orla da Lagoa da Pampulha. De camisa vermelha e bermuda azul, sem segurança ostensiva, ele divulgou foto depois do treino no sábado, em seu Instagram.Zema, aliás, preferiu não morar na residência oficial dos governadores. Trocou o Palácio das Mangabeiras, que na campanha prometeu transformar em um museu dos privilégios, por uma casa alugada na Pampulha, próxima à lagoa. Ele ajusta os últimos detalhes para se mudar para o imóvel.O governador já ostentava postagens mostrando ser “fitness” antes de assumir o cargo. O empresário vindo de Araxá, que fez 54 anos no dia em que foi eleito, já divulgou fotos em aparelhos de musculação. Durante a campanha, quando não via muita expectativa de ganhar a eleição, andava sem seguranças e usando carros de aplicativos.Assim que foi eleito, o governador chegou a dizer que iria comer no bandeijão da Cidade Administrativa, junto com os funcionários.Zema alegou que a falta de um voo de carreira lhe impediu de ir à posse do presidente Jair Bolsonaro (PSL), em Brasília. Ele afirma que não vai usar o avião do governo.