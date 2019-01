Witzel e secretários do Rio assinam compromisso contra corrupção

Em uma iniciativa inédita, o novo governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), e o secretariado dele assinaram um compromisso contra a corrupção - publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, 3. O texto firma um compromisso com a prevenção e o combate à corrupção nos órgãos estaduais e a responsabilidade redobrada nos gastos públicos.



"A declaração assinada por mim e meu secretariado é um pacto de integridade que vem para marcar a mudança de atitude ética, o resgate da transparência na administração pública do Estado", afirmou o governador. "Como falei em minha posse, não podemos errar nesse sentido. O que queremos é trazer de volta a confiança da população fluminense, através das boas práticas."



Intitulado "Declaração de Transparência, Governança e Anticorrupção - Governo Um Novo Rio Começa Agora", o documento propõe a criação de regras que protejam denunciantes de atos de corrupção e pessoas que se oponham às práticas de suborno tanto no setor público quanto no privado. Além disso, a declaração reafirma o compromisso de todo o secretariado de informar eventuais atos de corrupção em suas pastas.



Sobre a transparência nos gastos governamentais, a declaração determina o esforço do executivo de fornecer informações e dados em formato de fácil entendimento para o público leigo.