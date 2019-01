No Twitter, Joice Hasselmann comemora apoio do PSL a Maia

A deputada federal eleita Joice Hasselmann (PSL-SP) comemorou nesta quarta-feira, 2, no Twitter o anúncio do apoio do partido dela à reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) para a Presidência da Câmara.



"Agora a lógica é: menos siglas, mais Brasil! Temos que aprovar as reformas e ponto!", afirmou a deputada.



Na sequência, ela se envolveu em uma discussão com um internauta, que criticou o anúncio do partido. "Qual seria a opção? Afundar o governo? Não ter bloco pra aprovar nada? Fazer beicinho de criança birrenta e prejudicar milhões de brasileiros por isso? Brincar de Polianas? Ora, me poupe! Vamos pensar minha gente", rebateu.



Joice luta internamente para aumentar a influência dentro do partido e no Congresso como um todo.



Em dezembro, veio à público uma discussão dela com o deputado reeleito Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) sobre liderança do partido na Câmara. O senador eleito Major Olímpio, desafeto da deputada eleita, interveio em favor ao filho do meio do presidente Jair Bolsonaro.



Ao mesmo tempo, ela foi uma das primeiras eleitas pelo PSL a se aproximar de Maia, visando um maior espaço do partido na composição da mesa e das comissões da Câmara.



O PSL elegeu em outubro 52 deputados, mas há a expectativa de aumentar a bancada em pelo menos 10 parlamentares, vindos de siglas que não cumpriram a cláusula de barreira.