Reeleito governador do Tocantins, Mauro Carlesse toma posse

O governador do Tocantins, Mauro Carlesse (PHS), reeleito ao cargo no primeiro turno do pleito de 2018, tomou posse de seu segundo mandato na manhã desta terça-feira, 1º, na Assembleia Legislativa do Tocantins. Carlesse esteve acompanhado de seu vice-governador, Wanderlei Barbosa (PHS).



A expectativa é de que Carlesse se dirija ainda nesta manhã ao Palácio Araguaia, sede do governo estadual, onde proferirá um discurso.



Depois, o governador deve embarcar rumo a Brasília, onde acompanhará a cerimônia de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro.