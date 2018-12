Suspeitos de terrorismo tinham manual de fabricação de bombas no DF

(foto: Antônio Cunha/Esp. CB/D.A Press)

A Polícia Federal encontrou, na manhã desta segunda-feira (31), um manual de como fabricar explosivos em um dos endereços alvos de operação conjunta com a Polícia Civil de Brasília. O objetivo é investigar e conter possíveis ataques durante a posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro.









No manual encontrado nesta manhã, havia orientações de como comprimir pólvora em recipientes de metal e criar um dispositivo de disparo.





Além disso, o documento mostrava meios de tornar a explosão mais violenta, para ferir ou matar um grupo maior de pessoas. A suspeita é de que os indivíduos que estão em Brasília tenham recebido o material, assim como orientações, pela internet.





Troca de delegado

O titular da 18ª DP de Brazlândia, Adval Cardoso, que deu início as investigações sobre a ameaça terrorista, viajou por volta das 10h desta segunda-feira. Ele deve ser nomeado para a Subsecretaria do Sistema Penitenciário (Sesipe) e não volta mais para a investigação. A Polícia Civil informou que não haverá prejuízos na condução do caso com a troca de delegado.