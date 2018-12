Bolsonaro chega a Brasília para posse presidencial

Obrigado pela receptividade de sempre, amigos de Brasília e de todo Brasil! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/OoJgMnWkEc — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 29 de dezembro de 2018

Esplanada dos Ministérios fechada para a posse de Jair Bolsonaro, na próxima terça-feira (1º) (foto: José Cruz/Agência Brasil)

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, chegou por volta das 17h a Brasília onde toma posse no dia 1º de janeiro. Em uma postagem no Twitter, ele agradeceu a receptividade dos moradores e postou vídeo de um outdoor com mensagem de boas-vindas, em uma avenida perto do aeroporto da capital.“Obrigado pela receptividade de sempre, amigos de Brasília e de todo Brasil!”, escreveu Bolsonaro.O outdoor digital mostra o texto: “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Bem-vindo, senhor presidente”.Ele chegou há pouco à Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República, onde foi recepcionado por um grupo de motociclitas.Rio de JaneiroBolsonaro saiu do condomínio onde mora, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, pouco antes das 14h de hoje, rumo à Base Aérea do Galeão. Ele estava acompanhado da mulher e dos cinco filhos.Na saída do condomínio, um grupo de pessoas aguardava a saída de Bolsonaro e recebeu o comboio presidencial aos gritos de “mito”. Bolsonaro abriu a porta do carro e agradeceu aos simpatizantes.