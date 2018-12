Benjamin Netanyahu chega ao Rio e se reúne à tarde com Bolsonaro

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, desembarcou no Brasil na manhã desta sexta-feira (28), por volta das 11h15, no Aeroporto Tom Jobim/Galeão para participar da cerimônia de posse de Jair Bolsonaro na Presidência do Brasil na próxima semana.



Segundo agenda oficial divulgada anteriormente, o voo teve atraso de duas horas, o que pode apertar a extensa agenda do primeiro-ministro no País até o dia 1º de janeiro, quando retornará a Israel após a cerimônia de posse.



A previsão é de que do aeroporto carioca, o chefe de Estado israelense siga para um hotel em Copacabana, na zona sul da cidade, de onde sairá para um encontro com reunião com o presidente eleito e o futuro Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o futuro Ministro da Defesa, Fernando Azevedo.



Na quinta-feira, 27, Netanyahu informou pelo Twitter que pretendia discutir os laços de Israel "com o maior país da América Latina, o quinto país mais populoso do mundo", e afirmou que o Brasil é "um país enorme, com enorme potencial para o Estado de Israel, economicamente, diplomaticamente e com relação a segurança".



Também pelo Twitter, Bolsonaro disse que pretende "discutir novos rumos para nossas nações", referindo-se a Brasil e Israel, e defendeu o desenvolvimento tecnológico israelense.