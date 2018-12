Bolsonaro usa foto de facada em Juiz de Fora para desejar feliz Natal na internet

(foto: Reprodução da internet)

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) usou a foto do momento em que recebeu uma facada, durante ato da campanha política, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, para desejar boas festas a seus seguidores nas redes sociais.A imagem acompanha o texto “Milagres existem. Juntos mudaremos o Brasil. Feliz Natal”. Bolsonaro foi esfaqueado no abdome, no dia 6 de setembro, quando era carregado por apoiadores em caminhada no município mineiro.Ele ficou internado por 23 dias e passou por duas cirurgias, o que levou sua campanha a ficar concentrada na internet, sem a participação do capitão reformado em eventos públicos.O agressor, Adélio Bispo, foi preso logo depois do crime. O Ministério Público apontou na investigação que Adélio queria tirar Bolsonaro da disputa presidencial.O presidente eleito passa o Natal com a família na Ilha de Marambaia (RJ), área controlada por militares onde Bolsonaro ficarpa até a posse, em 1º de janeiro. Ao longo de todo dia, ele tem publicado em suas contas no Twitter e no Facebook mensagens natalinas.