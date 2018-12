Diretor-geral da PF garante que 'Cesare Battisti será encontrado'

(foto: Jose Cruz/ (Arquivo)/Agencia Brasil )

O diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, afirmou nesta sexta-feira, 21, que o italiano Cesare Battisti será encontrado pelas autoridades brasileiras. Battisti está foragido da Justiça desde que o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou sua prisão e o presidente Michel Temer autorizou sua extradição.O delegado falou durante coletiva em que o ministro Raul Jungmann divulgou balanço das ações do Ministério da Segurança Pública.De acordo com Galloro, a PF acionou todos os protocolos internacionais e já realizou 32 operações ao longo da última semana para checar informações sobre o paradeiro do italiano. "Ele será encontrado. Em razão da cooperação entre forças policiais brasileiras e internacionais", disse Galloro.O diretor-geral explicou que, após a divulgação das fotos com possíveis disfarces do italiano, foram enviadas muitas informações à PF. "Quando divulgamos fotos recebemos muita informação. Fizemos uma triagem e as mais fidedignas nós apuramos por meio dessas operações", disse.