Pesquisa CNI/Ibope foi feita antes do caso do ex-assessor de Flávio Bolsonaro

A pesquisa CNI/Ibope sobre a expectativa dos brasileiros em relação ao governo de Jair Bolsonaro foi realizada entre os dias 29 de novembro e 2 de dezembro, ou seja, antes de vir à tona o caso do ex-motorista do senador eleito Flávio Bolsonaro. A pesquisa foi divulgada nesta quinta-feira, 13.



Na última quinta-feira (6), o jornal O Estado de S. Paulo revelou que um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou movimentações atípicas na conta de Fabrício Queiroz, ex-funcionário do filho mais velho do presidente eleito Jair Bolsonaro.



Para o gerente-executivo da Unidade de Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Renato da Fonseca, não é possível dimensionar, portanto, se o episódio e seus desdobramentos geraram algum tipo de desgaste na imagem do futuro governo.



A Pesquisa CNI/Ibope divulgada nesta manhã mostra que 75% dos brasileiros acreditam que o presidente eleito e sua equipe estão no caminho certo e 64% têm expectativa de que o futuro governo será bom ou ótimo. A pesquisa ouviu 2 mil pessoas em 127 municípios, e o nível de confiança é de 95%.