Acompanhe ao vivo diplomação de Jair Bolsonaro no TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) diploma, na tarde desta segunda-feira (10), Jair Bolsonaro (PSL) como presidente da República para cumprir mandato de 2019 a 2022. A cerimônia de diplomação do presidente eleito em 28 de outubro e de seu vice, Hamilton Mourão, é realizada em sessão solene no plenário da Corte. Os diplomas são assinados pela presidente do TSE, ministra Rosa Weber.