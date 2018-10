Bolsonaro recebe 42% dos votos de Alckmin e Haddad, 58% de Ciro, diz Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada na noite desta quarta-feira, 10, revelou não apenas a intenção de voto nos candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), como também a migração de votos dos demais concorrentes do primeiro turno para a segunda etapa da eleição.



Veja abaixo:



- Dos eleitores de Ciro Gomes (PDT): 58% declaram voto em Haddad e 19% em Bolsonaro; brancos e nulos são 15% e não souberam ou não opinaram, 8%.



- Dos eleitores de Geraldo Alckmin (PSDB): 42% declararam voto em Bolsonaro e 30% em Haddad; brancos e nulos são 17% e não souberam ou não opinaram, 12%.



- Dos eleitores de João Amoêdo (Novo): 49% declararam voto em Bolsonaro e 18% em Haddad; brancos e nulos são 18% e não souberam ou não opinaram, 16%.



- Dos eleitores de Marina Silva (Rede): 37% declararam voto em Haddad e 18% em Bolsonaro; brancos e nulos são 33% e não souberam ou não opinaram, 11%.



- Dos eleitores que votaram em branco/nulo no primeiro turno: 14% declararam voto em Bolsonaro e 13% em Haddad; brancos e nulos são 58% e não souberam ou não opinaram, 15%.



- Dos eleitores de Jair Bolsonaro (PSL): 97% pretendem repetir o voto nele, 2% votam em Haddad e 1% não soube ou não opinou.



- Dos eleitores de Fernando Haddad (PT): 90% pretendem repetir o voto nele, 4% votam em Bolsonaro, 1% são brancos e nulos e 5% não souberam ou não opinaram.



A pesquisa foi encomendada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo. Foram ouvidos 3.235 eleitores no dia 10 de outubro em 227 municípios. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é o BR-00214/2018.