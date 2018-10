'A não eleição do Iran Barbosa promoveu uma grande insatisfação', afirma Lamac após demissão

Imaginávamos que conseguiríamos eleger a ambos", explicou Paulo Lamac (foto: Marcos Vieira/D.A Press) Em sua primeira entrevista após ser demitido da Secretaria de Governo pelo prefeito Alexandre Kalil (PHS), Paulo Lamac (Rede) confirmou que caiu pela não reeleição do deputado Iran Barbosa (MDB). Segundo o ex-vice-prefeito, houve uma 'grande insatisfação' do chefe do Executivo municipal com a condução política realizada durante a campanha 2018.





De acordo com Lamac, a chapa tinha como objetivo a eleição de Iran Barbosa e de Ana Paula Siqueira (REDE), preferência pessoal do ex-secretário. Ao contrário do emedebista, Ana Paula foi eleita com pouco mais de 23 mil votos e terá cadeira garantida na Assembleia. “Meu apoio pessoal a Ana Paula é por razões históricas, ideológicas e partidárias”, disse o ex-vice-prefeito.





Contudo, Paulo Lamac afirmou que não houve qualquer desentendimento com Kalil, mas sim divergências pela condução política do governo. “Imaginávamos que conseguiríamos eleger a ambos. Realmente, a não eleição do deputado Iran Barbosa promoveu uma grande insatisfação do prefeito e ele tem razão. A condução política da administração muda, mas isso não quer dizer, de maneira alguma, que exista um estremecimento (entre as partes)”, explicou o demitido.





As declarações de Lamac aconteceram durante a solenidade de comemoração dos 15 anos da Guarda Municipal de Belo Horizonte (GMBH). Além de Lamac, mais de 100 pessoas ligadas a ele foram demitidas pelo prefeito Alexandre Kalil (PHS). Nesta quarta-feira, ele encerrou as atividades da Secretaria Municipal de Governo. Por meio de nota, a Prefeitura informou que “as competências serão divididas entre as secretarias já existentes, sem a necessidade de novas nomeações”.





Sobre a extinção da pasta, Paulo Lamac disse que não houve deslealdade entre as partes e que não foi pego de surpresa, pois o objetivo da eleição do deputado Iran Barbosa não foi atingido.