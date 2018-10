''Marmita de corrupto preso'', diz Bolsonaro sobre Haddad

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) (foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO)

Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL) voltaram a trocar ataques nesta quarta-feira (10). Em entrevista coletiva, o petista afirmou: "Eu vou na enfermaria em que ele estiver para debater”, se referindo ao fato de que o capitão reformado do exército não participará do debate promovido pela TV Bandeirantes nesta quinta-feira (11). “Os brasileiros precisam saber a verdade sobre as coisas. Vamos tratar isso de forma adulta e não fazendo criancice na internet contando com a boa fé das pessoas que são crédulas. Muita gente acredita no que recebe no WhatsApp, mas lá você não tem o contraditório. No debate você tem", disse.