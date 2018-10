Campanha de Bolsonaro espera apoio de Caiado em visita a ser feita nesta quarta

A equipe de campanha do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) espera receber a visita do governador eleito de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), na casa do candidato, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, na tarde desta quarta-feira, 10. Um dos interlocutores da campanha disse que o objetivo do encontro é "manifestar o apoio incondicional dele (Caiado) ao Jair Bolsonaro".



Em entrevista na casa do empresário Paulo Marinho, na terça-feira, 9, onde gravou programas eleitorais, Bolsonaro disse que o DEM teria manifestado vontade de apoiá-lo, mas que nada havia sido oficializado até então.



Nesta quarta pela manhã, no entanto, o presidente nacional do Democratas, ACM Neto, divulgou nota oficial em que o partido libera seus filiados para apoiar no segundo turno das eleições presidenciais o candidato do PSL ou o do PT, Fernando Haddad.



Apesar disso, é majoritária entre os líderes do DEM, adversário histórico do PT, a intenção de votar e fazer campanha por Bolsonaro.



"Ficam, assim, os nossos líderes e militantes de todo Brasil liberados para, seguindo as suas convicções, apresentarem a sua manifestação de voto neste segundo turno", diz a nota assinada por Neto, prefeito de Salvador (BA).



A decisão anunciada por ACM Neto, na prática, desobriga os líderes do DEM desconfortáveis com Bolsonaro de fazerem campanha abertamente pelo deputado e ex-capitão do Exército.