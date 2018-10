Haddad: tucanos mais ligados a Mario Covas podem nos apoiar

Após o PSDB declarar oficialmente que não apoiará nem Jair Bolsonaro (PSL) nem Fernando Haddad (PT) no segundo turno da campanha presidencial, o candidato petista afirmou que aposta em alianças com tucanos ligados ao ex-governador de São Paulo Mário Covas, ou seja, a ala mais histórica do partido.



"Vai haver pessoas mais ligadas ao Mário Covas, que eu acho que tem outra perspectiva, existe uma social democracia ainda no PSDB e eu entendo que individualmente as pessoas possam se manifestar", disse Haddad, destacando que respeita a deliberação da legenda tucana.



Haddad negou que já tenha telefonado para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e também não afirmou se pretende buscar uma conversa com FHC.



O presidenciável petista comemorou a adesão do PSB à sua candidatura, repetindo que quer montar alianças com todos os "democratas" e governar, se eleito, "para todos os brasileiros".