Frente rural aponta novos nomes que devem compor bancada na próxima legislatura

Com um alto índice de renovação na Câmara e nas bancadas suprapartidárias, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) afirma que seu grupo deve crescer na próxima legislatura com os novos eleitos.



"Novos nomes que possuem capilaridade com o setor produtivo nacional, vieram de regiões produtoras do País e exerceram cargos ligados ao agronegócio chegam ao Congresso Nacional", cita a frente em nota.



Entre os nomes listados está Neri Geller (PP-MT), eleito deputado federal e ex-ministro da Agricultura. José Mario Schreiner (DEM-GO) e Pedro Lupion ((DEM-PR) são outros deputados eleitos que também devem compor a FPA a partir do próximo ano.



Bolsonaro



A FPA, que mantém seu apoio ao candidato Jair Bolsonaro (PSL) neste segundo turno, conta atualmente com 27 senadores e 218 deputados, destes, 18 e 99 foram reeleitos em cada casa, respectivamente.



A presidente da FPA, a deputada Tereza Cristina (DEM-MS), foi uma das parlamentares reeleita. Para ela, o apoio à Bolsonaro "vai ao encontro dos anseios do setor produtivo nacional".