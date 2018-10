FHC nega apoio a Fernando Haddad em segundo turno contra Bolsonaro

(foto: Reprodução/Wikipedia)

Pelo Twitter, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) desmentiu boatos de que apoiaria a candidatura de Fernando Haddad (PT) no segundo turno contra Jair Bolsonaro (PSL). “Por que haveria de me pronunciar sobre candidaturas que ou são contra ou não se definem sobre temas que prezo para o país e o povo?”, afirmou. “Nem o PT nem Bolsonaro explicitaram compromisso com o que creio”, continuou.