Quais os próximos passos de Haddad e Bolsonaro para o segundo turno?

(foto: NELSON ALMEIDA, Mauro Pimentel / AFP)

A fragmentada campanha presidencial será prorrogada por mais 20 dias com Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). Pouco depois das 19h, com a primeira parcial da corrida ao Palácio do Planalto, a radiografia dos votos do capitão reformado no país mostrava que, por pouco menos de quatro pontos percentuais, a eleição iria para o segundo turno, uma incógnita para os eleitores de todos os partidos ao longo do dia. A polarização deixou pelo caminho Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB), João Amoêdo (Novo), Cabo Daciolo (Patriotas), Henrique Meirelles (MDB), Marina Silva (Rede), Alvaro Dias (Podemos) e Guilherme Boulos (Psol).Os números de Bolsonaro — quase 50 milhões de votos — o colocam como favorito na disputa, mas a campanha de segundo turno apresenta novos desafios, zerando o jogo em relação às alianças, ao tempo de televisão e aos debates, em paralelo às redes sociais. Às 21h30 de ontem, Ciro Gomes (13 milhões de votos) afirmou: “Minha história é a favor da democracia e contra o fascismo. Ele (Bolsonaro) não, com certeza”. A referência era um aceno a Haddad, que ontem recebeu cerca de 30 milhões de votos. O presidenciável do PSL deve ganhar o apoio da sigla de Amoêdo, que teve 2,6 milhões de votos.A largada de Bolsonaro o leva, agora, à campanha mais tradicional. O primeiro lance é a contratação de um marqueteiro oficial e o aumento da equipe para uma eventual formação de ministério. Ele fez ontem um pronunciamento no Facebook ao lado de Paulo Guedes, que será o titular da Fazenda caso a chapa do PSL seja a vencedora. Ele também atacou as urnas eletrônicas, como já havia feito anteriormente. Disse que só não foi eleito presidente ontem por falhas nos aparelhos, sem especificar quais.“Não podemos nos recolher. Vamos juntos ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) exigir soluções para isso que aconteceu. Foi muita coisa. Tenho certeza que, se esse problema não tivesse ocorrido, se tivesse confiança no sistema eletrônico, já teríamos o nome do novo presidente. O que está em jogo é a liberdade”, disse o deputado federal do PSL fluminense. Ele alertou para o fato de que, embora esteja em vantagem numérica, a disputa está longe de ser garantida. “Não vai ser fácil esse segundo turno. Eles têm bilhões para gastar”, alertou. E fez um aceno especial aos nordestinos, que deram vitória a Haddad no primeiro turno. “O que eu quero para o Nordeste é que uma região que, através do seu povo humilde, conservador e trabalhador, fique livre da mentira, fique longe da coação que sempre existe por parte do PT.”Ponto fracoPara o cientista político Leonardo Barreto, da consultoria Factual, Bolsonaro corre o risco de perder votos caso insista na falta de confiabilidade das urnas eletrônicas. “O eleitor pode vê-lo como mau perdedor”. Na avaliação de Antônio Augusto de Queiroz, diretor de Planejamento do Departamento Intersindical de Análise Parlamentar (Diap), embora a vantagem do candidato do PSL seja muito grande em relação ao petista, novos fatores vão entrar nessa nova fase eleitoral.“A campanha foi muito baseada na emoção, em questões de costumes. Bolsonaro não apresentou propostas até agora. No segundo turno, se continuar assim, pode até mesmo perder a preferência de pessoas que votaram nele”, afirmou. Em pronunciamento após a definição do segundo turno, Haddad disse que o segundo turno será “oportunidade de ouro”. “Vamos discutir frente a frente, sem medo de ser feliz”, disse, acompanhado de palmas e manifestações de apoiadores. O ex-prefeito de São Paulo fez agradecimentos à família, aos eleitores e ao padrinho político, Luiz Inácio Lula da Silva.Os dois candidatos estarão de olho também nas pessoas que não foram votar, ou que votaram em branco ou nulo. As abstenções somaram 20,32% do eleitorado em todo o país, um total de 29,6 milhões de votos. É algo próximo do que teve Haddad. Os eleitores que foram às urnas, mas decidiram invalidar a opção para presidente são 10,3 milhões (7,2 milhões de nulos e 3,1 milhões em branco), respectivamente 6,14% e 2,65%.O mapa da votação revela que Bolsonaro ganhou em praticamente todos os estados do Centro-Oeste — ele conquistou 58,37% dos eleitores no Distrito Federal —, Sudeste e Sul, incluindo aí os três maiores colégios eleitorais: São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Hadadd ficou com a parte Norte e Nordeste, onde a Bahia está no quarto lugar no número de eleitores. A diferença levou a referências preconceituosas e de ódio contra habitantes das duas regiões, postados em redes sociais.Nas redesDados da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV (Dapp/FGV) mostram que Bolsonaro teve 2,6 milhões de menções no Twitter, o dobro do registrado por Ciro e quase 10 vezes mais das referências ao petista Haddad. O pico do capitão reformado ocorreu às 18h, uma hora antes da abertura das urnas. Naquele momento, com os números de alguns estados abertos, analistas chegaram a levantar a possibilidade de vitória do capitão no primeiro turno, por causa de votações expressivas de candidatos a governos estaduais que receberam apoio do presidenciável do PSL.A força de Bolsonaro pôde ser medida também na eleição para a Câmara dos Deputados. O PSL saiu de um eleito, em 2014, para 51 ontem. Enquanto isso, o PT elegeu 13 políticos a menos, ficando com 57. O MDB perdeu a metade, restando 33. Os tucanos viram sumir 24 cadeiras. Além do PSL, quem também cresceu foi o DEM, ficando com cinco vagas a mais se comparado com a performance de quatro anos atrás.No BrasilJair Bolsonaro46,03%Fernando Haddad29,28%Ciro Gomes12,47%ACREJair Bolsonaro 62,27%Fernando Haddad 18,55%Geraldo Alckmin 7,81%ALAGOASFernando Haddad 44,77%Jair Bolsonaro 34,39%Ciro Gomes 10,12%AMAPÁJair Bolsonaro 40,74%Fernando Haddad 32,77%Ciro Gomes 12,34%AMAZONASJair Bolsonaro 43,53%Fernando Haddad 40,24%Ciro Gomes 7,5%BAHIAFernando Haddad 60,12%Jair Bolsonaro 23,51%Ciro Gomes 9,46%CEARÁCiro Gomes 40,96%Fernando Haddad 33,11%Jair Bolsonaro 21,75%DISTRITO FEDERALJair Bolsonaro 58,37%Ciro Gomes 16,6%Fernando Haddad 11,87%ESPÍRITO SANTOJair Bolsonaro 54,76%Fernando Haddad 24,2%Ciro Gomes 9,54%GOIÁSJair Bolsonaro 57,24%Continua depois da publicidadeFernando Haddad 21,86%Ciro Gomes 8,6%MARANHÃOFernando Haddad 61,09%Jair Bolsonaro 24,4%Ciro Gomes 8,42%MATO GROSSOJair Bolsonaro 60,04%Fernando Haddad 24,76%Ciro Gomes 5,59%MATO GROSSO DO SULJair Bolsonaro 55,06%Fernando Haddad 23,87%Ciro Gomes 8,04%MINAS GERAISJair Bolsonaro 48,31%Fernando Haddad 27,65%Ciro Gomes 11,64%PARÁFernando Haddad 41,36%Jair Bolsonaro 36,22%Ciro Gomes 10,03%PARAÍBAFernando Haddad 45,46%Jair Bolsonaro 31,3%Ciro Gomes 16,75%PARANÁJair Bolsonaro 56,89%Fernando Haddad 19,7%Ciro Gomes 8,31%PERNAMBUCOFernando Haddad 48,86%Jair Bolsonaro 30,58%Ciro Gomes 13,56%PIAUÍFernando Haddad 63,38%Jair Bolsonaro 18,78%Ciro Gomes 11,43%RIO DE JANEIROJair Bolsonaro 59,79%Ciro Gomes 15,22%Fernando Haddad 14,69%RIO GRANDE DO NORTEFernando Haddad 41,19%Jair Bolsonaro 30,21%Ciro Gomes 22,31%RIO GRANDE DO SULJair Bolsonaro 52,63%Fernando Haddad 22,81%Ciro Gomes 11,37%RONDÔNIAJair Bolsonaro 62,24%Fernando Haddad 20,36%Ciro Gomes 6,03%RORAIMAJair Bolsonaro 62,92%Fernando Haddad 17,93%Geraldo Alckmin 6,92%SANTA CATARINAJair Bolsonaro 65,82%Fernando Haddad 15,13%Ciro Gomes 6,68%SÃO PAULOJair Bolsonaro 53,02%Fernando Haddad 16,39%Ciro Gomes 11,35%SERGIPEFernando Haddad 50,09%Jair Bolsonaro 27,21%Ciro Gomes 13,02%TOCANTINSJair Bolsonaro 44,64%Fernando Haddad 41,12%Ciro Gomes 7,17%