Janones recebeu votos em todas regiões, mas foi puxado pelas principais cidades do Triângulo (foto: Divulgação)

Voz ativa na greve dos caminhoneiros em Minas Gerais, o advogado André Janones (Avante) foi uma das surpresas na lista de mais votados para a Câmara dos Deputados por Minas Gerais. O advogado, de apenas 34 anos, recebeu 178 mil votos – 1,77% dos votos válidos no estado –, atrás apenas de Marcelo Álvaro Antônio (PSL) e Reginaldo Lopes (PT).Janones teve ascensão meteórica nos últimos seis meses, depois de se tornar uma espécie de porta-voz dos caminhoneiros durante a paralisação – mesmo sem nunca ter dirigido um. Durante os dias de paralisação, na segunda quinzena de maio, a página de Janones no Facebook foi uma das que mais geraram engajamentos, depois que ele começou a transmitir vídeos ao vivo do meio da BR 365, entre Ituiutaba e Uberlândia, à favor dos caminhoneiros e endereçando críticas aos veículos de comunicação e Movimento Brasil Livre (MBL). Alguns vídeos ultrapassaram a barreira de 15 milhões de votos.O discurso duro rendeu milhares de compartilhamentos em poucos dias e Janones se tornou a voz dos caminhoneiros nas redes sociais. Em dezenas de transmissões feitas da beira da estrada no Triângulo Mineiro – importante região de escoamento de produção do país –, manteve o discurso que o movimento não havia se desmobilizado, mesmo diante dos anúncios oficiais.Durante as manifestações, Janones foi acusado nas redes sociais de se promover, mas rebateu as críticas. O futuro deputado federal já concorreu à prefeitura de Ituaiutaba, no Pontal do triângulo, pelo PSC. Filho de um cadeirante com empregada doméstica, segundo postagens em suas redes sociais, ele atua como advogado na região, sobretudo, em causas envolvendo a saúde.APOIOJanones recebeu votos em todas regiões, mas foi puxado pelas principais cidades do Triângulo. Recebeu 22,6 mil votos em sua cidade natal, além de apoio expressivo em Uberlândia (11 mil) e Uberaba (11 mil).Em discurso, ontem, em Ituiutaba, o advogado agradeceu o apoio. “Quero agradecer não só Ituiutaba, mas toda Minas Gerais. Foram 178 mil pessoas que acreditaram no nosso trabalho, que é possível mudar, fazer política sem comprar voto, sem tempo na TV, sem ceder ao sistema”, disse Janones. “Tivemos votos nos 853 municípios de Minas Gerais. Isso faz de mim um deputado de Minas, com responsabilidade com todos os municípios”