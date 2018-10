Twitter: hashtag #PrayForBrazil entra nos assuntos mais comentados mundialmente

Com as apurações da eleição deste domingo praticamente encerradas, usuários do Twitter levaram a hashtag #PrayForBrazil (ou "Reze pelo Brasil") aos assuntos mais comentados mundialmente na rede. Grande parte dos recados que usam a tag lamenta o desempenho do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), que obteve 46% dos votos válidos no primeiro turno, tendo saído vencedor em 16 Estados e no Distrito Federal. Bolsonaro disputará o Palácio do Planalto com Fernando Haddad (PT), que conseguiu 29% dos votos válidos.





esse vídeo de americanos chorando quando trump foi eleito representa o brasil agora #PrayForBrazil pic.twitter.com/eVXj72J38V — carol (@fetxish) 7 de outubro de 2018

gente, eu realmente não sei o que dizer além de #PrayForBrazil pic.twitter.com/ELeGuIZE34 — isa bela (@brucxwaynz) 8 de outubro de 2018

eu adorei que vocês levaram o ouro pic.twitter.com/B99zxsd0cZ — drica (@amyeliotx) 7 de outubro de 2018

Nunca senti tanto nojo do meu próprio país, como eu sinto hoje. #PrayForBrazil pic.twitter.com/W2guT7rUdt — Patrícia Santtos (@pattiesanttos) 8 de outubro de 2018

tds deveriam ver esse vídeo da IZA, ela tá me representando muito nesse momento#PrayForBrazil pic.twitter.com/2ATmxkE0h7 — luiz (@swtcmilas) 8 de outubro de 2018

Por que o que eu vou passar nesse país nos próximos 4 anos, ja vai dar pra fazer um best seller mundial pic.twitter.com/r9zTqHRch3 — Helena | VAI PRO M&G DA CAMILA AAA (@HelenaMarCG) 8 de outubro de 2018

Outra hashtag relacionada às eleições brasileiras segue entre as mais utilizadas mundialmente no Twitter: #FicaTemer, que faz uma alusão à expressão "Fora Temer", entoada por opositores do atual presidente desde o impeachment de Dilma Rousseff. Com a definição do segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, os usuários brincam sobre a opinião acerca de Michel Temer, apesar da impopularidade do emedebista.