Com 88,69% das seções apuradas no MA, Flávio Dino tem 59,45% e está reeleito

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) derrotou novamente o "clã Sarney" e comandará o Estado pela segunda vez. Com 88,69% das seções apuradas, ele já está reeleito no primeiro turno, com 59,45% dos votos válidos. Em segundo lugar está a ex-governadora Roseana Sarney (MDB), com 29,44% dos votos válidos, seguida de Maura Jorge (PSL), com 8,23%, Roberto Rocha (PSDB), com 2,11%, Ramon Zapata (PSTU), 0,39% e Odivio Neto (PSOL), 0,38%.