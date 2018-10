Candidato com mais votos no 1º turno jamais sofreu virada em eleição presidencial

Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) vão disputar segundo turno em eleição presidencial (foto: Ricardo Stuckert/Fotos Publicas/Divulgacao ) O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, liderou com folga o primeiro turno da eleição para presidente do Brasil. Com 98,14% das urnas apuradas, ele recebeu até aqui 46,37% dos votos válidos no pleito deste domingo, ficando acima de Fernando Haddad, do PT, que obteve 28,81%. Diante da diferença de mais de 18 milhões de votos, o petista terá o desafio de alcançar virada inédita no segundo turno, daqui quatro semanas, no dia 28 de outubro.





Desde a primeira eleição direta, em 1989, nenhum candidato que terminou o primeiro turno na segunda posição conseguiu ser eleito na disputa contra o líder. Quem esteve mais perto de quebrar essa escrita foi Aécio Neves (PSDB), em 2014. O ex-governador de Minas Gerais e atual senador da República obteve 48,36% dos votos válidos, contra 51,64% de Dilma Rousseff, do PT.





No segundo turno de 2010, Dilma não teve tanto crescimento de voto quanto José Serra, do PSDB, mas mesmo assim ganhou com folga: 56,05% a 43,95%.





Em 2006, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Geraldo Alckmin, do PSDB, avançaram ao segundo turno. O petista angariou 11,6 milhões de votos, enquanto o tucano perdeu aproximadamente 2,3 milhões. No fim das contas, Lula venceu a disputa contra Alckmin, por 60,83% a 39,17%.





Na eleição de 2002, José Serra, do PSDB, até evoluiu de maneira significativa no segundo turno, saltando de 19,7 para 33,3 milhões de votos, porém Lula ganhou o pleito com 61,27% dos votos válidos (52,7 milhões).





Em 1994 e 1998, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, superou Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no primeiro turno. Já em 1989, na primeira eleição direta no Brasil, Fernando Collor (PRN) levou a melhor sobre Lula no segundo turno: 53,03% a 46,97%.





Relembre os resultados de todas as eleições presidenciais:





1989





Primeiro turno





- Fernando Collor (PRN) – 20.611.011 (30,47%)

- Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 11.622.673 (17,18%)





Segundo turno





- Fernando Collor (PRN) – 35.089.998 (53,03%)

- Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 31.076.364 (46,97%)





1994





Eleição definida no primeiro turno





- Fernando Henrique Cardoso (PSDB) – 34.314.961 (54,24%)

- Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 17.122.127 (27,07%)





1998





Eleição definida no primeiro turno





- Fernando Henrique Cardoso (PSDB) – 34.314.961 (54,24%)

-- Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 17.122.127 (27,07%)





2002





Primeiro turno





- Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 39.455.233 (46,44%)

- José Serra (PSDB) – 19.705.445 (23,19%)



Segundo turno





Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 52.793.364 (61,27%)

José Serra (PSDB) – 33.370.739 (38,72%)





2006





Primeiro turno





- Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 46.662.365 (48,61%)

- Geraldo Alckmin (PSDB) – 39.968.369 (41,64%)





Segundo turno





- Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 58.295.042 (60,83%)

- Geraldo Alckmin (PSDB) – 37.543.178 (39,17%)





2010





Primeiro turno





- Dilma Rousseff (PT) – 47.651.434 (46,91%)

- José Serra (PSDB) – 33.132.283 (32,61%)





Segundo turno





- Dilma Rousseff (PT) – 55.752.529 (56,05%)

- José Serra (PSDB) – 43.711.388 (43,95%)





2014





Primeiro turno





- Dilma Rousseff (PT) – 43.267.668 (41,59%)

- Aécio Neves (PSDB) – 34.897.211 (33,55%)





- Dilma Rousseff (PT) – 54.501.118 (51,64%)