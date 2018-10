Candidatos de PSDB e PDT devem fazer segundo turno no MS, indica parcial

Com 41,40% das urnas apuradas, Reinaldo Azambuja (PSDB) lidera a disputa ao governo do Mato Grosso do Sul com 45,77% dos votos válidos. Ele deve disputar o segundo turno com Juiz Odilon (PDT), que tem 29,66% da preferência dos eleitores. Em terceiro lugar, aparece Junior Mochi (MDB), com 12,66% dos votos.



Por enquanto, o porcentual de abstenções é de 22,59%. Votos em branco somam 4,39%. Já os nulos somam, até o momento, 7,62% do total, segundo o TRE-MS.



Senado



Já na disputa ao Senado, os candidatos Nelsinho Trad (PTB) e Moka (MDB) lideram a disputa, com 19,34% e 16,50% dos votos, respectivamente. Em terceiro lugar, está Marcelo Miglioli (PSDB), com 15,92% dos votos, seguido de perto por Soraya (PSL), com 15,47%.