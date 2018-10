Ibope: Pesquisas boca de urna: confira números para Presidência e governos

O Ibope divulgou no fim da tarde após o encerramento das votações deste domingo, 7, pesquisas de boca de urna realizadas em todo o País. Alguns dos resultados por Estado são surpreendentes e diferentes do que apontavam as pesquisas eleitorais até então.



Confira abaixo quais os números das pesquisas de boca de urna:



Eleições 2018 para Presidência da República - pesquisa Ibope boca de urna



Jair Bolsonaro (PSL): 45%



Fernando Haddad (PT): 28%



Ciro Gomes (PDT): 14%



Geraldo Alckmin (PSDB): 4%



João Amoêdo (Novo): 3%



Marina Silva (Rede): 2%



Alvaro Dias (Podemos): 1%



Henrique Meirelles (MDB): 1%



Eleições 2018 no Paraná - pesquisa Ibope boca de urna



Governador:



Ratinho Júnior (PSD) - 54%



Cida Borghetti (PSDB) - 18%



João Arruda (MDB) - 12%



Senado:





Oriovisto Guimarães (Podemos) - 28%



Flávio Arns (Rede) - 22%



Roberto Requião (MDB) - 16%



Alex Canziani (PTB) - 13%



Beto Richa (PSDB) - 6%



Eleições 2018 no Rio Grande do Sul - pesquisa Ibope boca de urna





Governador:





Eduardo Leite (PSDB) - 33%



José Ivo Sartori (MDB) - 32%



Miguel Rossetto (PT) - 20%



Senado:



Luiz Carlos Heinze (PP) - 22%



Paulo Paim (PT) - 19%



Beto Albuquerque (PSB) - 14%



Carmen Flores (PSL) - 14%



Eleições 2018 em São Paulo - pesquisa Ibope boca de urna





Governador:



João Doria (PSDB) - 31%



Márcio França (PSB) - 21%



Paulo Skaf (MDB) - 21%



Luiz Marinho (PT) - 12%



Senado:





Major Olímpio (PSL) - 24%



Mara Gabrilli (PSDB) - 17%



Eduardo Suplicy (PT) - 15%



Ricardo Trípoli (PSDB) - 9%



Eleições 2018 no Rio de Janeiro - pesquisa Ibope boca de urna



Governador:





Wilson Witzel (PSC) - 39%



Eduardo Paes (DEM) - 21%



Tarcísio Motta (PSOL) - 15%



Romário (Podemos) - 9%



Índio da Costa (PSD) - 6%



Senado:





Flávio Bolsonaro (PSL) - 28%



César Maia (DEM) - 18%



Eleições 2018 em Minas Gerais - pesquisa Ibope boca de urna



Governador:





Romeu Zema (Novo) - 41%



Antonio Anastasia (PSDB) - 29%



Senador:





Carlos Viana (PHS) - 21%



Dinis Pinheiro (SD) - 18%



Rodrigo Pacheco (DEM) - 18%



Dilma Rousseff (PT) - 15%



Eleições 2018 no Distrito Federal - pesquisa Ibope boca de urna





Governador:





Ibaneis (MDB) - 41%



Rodrigo Rollemberg (PSB) - 12%



Rogério Rosso (PSD) - 11%



Eliana Pedrosa (Pros) - 9%



Senador:





Leila do Vôlei (PSB) - 17%



Izalci (PSDB) - 16%



Cristovam Buarque (PPS) - 11%



Fadi Faraj (PRP) - 10%



Wasny (PT) - 9%



Eleições 2018 em Pernambuco - pesquisa Ibope boca de urna





Governador:



Paulo Câmara (PSB) - 50%



Armando Monteiro (PTB) - 34%