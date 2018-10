Tucano já pede que Geraldo Alckmin deixe a presidência do PSDB

Alckmin teve maior tempo de propaganda eleitoral, porém não conseguiu cativar votos para brigar ao menos pela presença no 2º turno (foto: AFP / NELSON ALMEIDA)

O prefeito de São Bernardo do Campo-SP, Orlando Morando (PSDB), vai pedir que o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin deixe a presidência do partido. O mandato do tucano à frente da sigla terminará apenas em dezembro do ano que vem.