Dia das eleições é data magna de celebração da democracia; diz Rosa Weber

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, disse neste domingo que o dia das eleições é a "data magna de celebração da democracia". Em entrevista coletiva na sede do tribunal, a ministra destacou a democracia e a igualdade de voto entre os eleitores. "Em uma sociedade com tantas desigualdades como a nossa, essa igualdade reafirmada no voto nos enche de alegria", afirmou.



Rosa destacou as dimensões continentais do País e disse que isso se reflete na complexidade do sistema eleitoral e na logística necessária no preparo das eleições. "Essa amplitude nos enriquece, mas também traz dificuldades para a nossa logística", completou.



A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que também participa da entrevista, ressaltou que houve um "preparo intenso" em todos os órgãos envolvidos na eleição. "Não há qualquer improviso no curso do processo eleitoral", completou.



Raquel ressaltou que o trabalho de órgãos eleitorais para assegurar a possibilidade de o eleitor exercer seu voto "com liberdade e de acordo com sua escolha". "Perante a urna, cada brasileiro é igual ao outro", completou.