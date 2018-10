Operação Eleições 2018 registra 196 crimes eleitorais até as 12h

As autoridades brasileiras registraram 196 ocorrências de crimes eleitorais até o meio-dia deste domingo, 7. Os números foram divulgados pela Operação Eleições 2018, que é coordenada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).



Desse total, 71 casos estão relacionados ao crime de boca de urna. No segundo lugar em número de ocorrências está a propaganda eleitoral irregular, com 65 casos registrados.



Ainda de acordo com o Ministério da Segurança Pública, foram registrados 11 crimes contra candidatos. Foram quatro casos de lesão corporal, quatro ocorrências de roubo, uma ameaça e outros dois registros em diferentes enquadramentos legais.



Também foram registrados em todo Brasil 41 ocorrências de incidentes de segurança pública no entorno dos locais de votação. Desse total, são nove acidentes de trânsito, 13 atendimentos de urgência e 11 bloqueios de vias.



Mais cedo, a Polícia Federal (PF) também divulgou um balanço sobre pessoas conduzidas e inquéritos abertos para apurar possíveis crimes eleitorais. De acordo com a PF, 81 pessoas foram conduzidas na manhã deste domingo. Segundo a corporação, isso não significa que essas pessoas estejam presas, uma vez que é possível, em alguns casos, assinar um termo circunstanciado ou pagar fiança.