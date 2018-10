Skaf diz que fez campanha de alto nível, sem aceitar coligações

O candidato do MDB ao governo do Estado de São Paulo, Paulo Skaf, votou na manhã deste domingo, 7, em uma escola do bairro Jardim Paulistano, na Zona Oeste de São Paulo. Acompanhado de filhos, netos e da candidata a senadora pelo MDB, Cidinha, Skaf disse que acredita ter feito "uma campanha de alto nível". "Não aceitei coligações e não aceitei lotear cargos", afirmou.



O candidato evitou falar de pesquisas e disse que tinha que agradecer antecipadamente para "aquilo que for a vontade de Deus e dos eleitores". Questionado sobre a recente oscilação negativa na sua intenção de voto, conforme medido pelo Datafolha, Skaf afirmou que não gostaria de falar de resultados no dia da eleição. Afirmou que aguardaria a apuração com "paz e serenidade".



O Datafolha divulgou ontem pesquisa na qual Skaf oscilou de 27% para 26% dos votos válidos. Enquanto isso, Márcio França, do PSB, passou de 19% para 20%.