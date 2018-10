Haddad diz ter convicção de que estará no segundo turno

Em sua última fala transmitida ao vivo pelo Facebook antes do primeiro turno, o candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, disse na noite deste sábado (6) ter "convicção" de que estará no segundo turno das eleições presidenciais.



"Tenho convicção de que vamos estar no segundo turno", afirmou Haddad. No início da transmissão, ele fez críticas veladas ao candidato Jair Bolsonaro (PSL), que aparece em primeiro lugar nas pesquisas de intenções de voto, à frente de Haddad, aludindo à ausência do ex-capitão em debates. "O Brasil sempre ganha quando tem um segundo turno."



Haddad detalhou ainda propostas para a economia. "Vamos baixar impostos para quem ganha menos, aumentar impostos para os milionários, diminuir juros bancários e retomar obras públicas", disse o candidato.



No fim da transmissão, ele não poupou críticas a Bolsonaro abertamente. "Temos todas as condições de derrotar sobretudo o que significa o deputado Bolsonaro, o que ele significa em termos de retrocesso nesse País em termos de civilidade, solidariedade e respeito mútuo", afirmou Haddad.



O candidato comparou ainda Bolsonaro e o governo do presidente Temer. "Existe um outro projeto, que é o do Bolsonaro, que vai fazer com que você tenha saudades do governo Temer. Se o governo Temer era ruim, isso não significa que não possa piorar", afirmou Haddad.