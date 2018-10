Cabo Daciolo ultrapassa Meirelles e Álvaro Dias e assume sexta posição na pesquisa, informa Ibope

Em pesquisa divulgada na noite deste sábado (6), o Ibope informou que Cabo Daciolo (PATRI) tem 2% do eleitorado total, ligeiramente à frente de Henrique Meirelles (MDB) e João Amoedo (NOVO), que também têm 2% dos votos.

Cabo Daciolo tem a preferência de 2% do eleitorado para o cargo de presidente, segundo o Ibope

Além do emedebista e de Amoedo, Daciolo deixa para trás Álvaro Dias (PODE) e Guilherme Boulos (PSOL), que têm 1% dos votos. Eymael (DC), Vera Lúcia (PSTU) e João Goulart Filho (PPL) não pontuaram e também estão atrás do cabo.

A campanha de Daciolo ficou marcada pelo fanatismo religioso e por frases marcantes durante os debates, que o renderam grande alcance nas redes sociais. Além de uma legião de memes, o candidato chamou a atenção ao subir, por duas oportunidades, o Monte das Oliveiras, no Rio de Janeiro.

CABO DACIOLO 51 pic.twitter.com/8VQCK2j5tE — Deputado Cabo Daciolo (@CaboDaciolo) 6 de outubro de 2018

Em vídeo publicado em seu perfil oficial no Twitter, o presidenciável vestiu a roupa do super-herói Homem de Ferro. A postagem rendeu mais de 24 mil compartilhamentos e 49 mil curtidas, até as 21h deste sábado.