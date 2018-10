Sem debate, Daciolo volta ao monte

(foto: Reprodução/Internet)

Candidato à Presidência da República pelo Patriota, Cabo Daciolo não participará do debate na TV Globo, na noite desta quinta-feira, já que seu partido não tem o mínimo de cinco parlamentares no Congresso Nacional. O bombeiro militar chegou a enviar um pedido ao TSE para comparecer ao encontro, que foi negado. Em uma live em sua página no Facebook, Daciolo informou que não vai assistir ao debate e retornará ao Monte das Oliveiras, onde ficou 21 dias jejuando, para continuar suas orações.

*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa