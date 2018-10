Candidatos ao governo do PR fazem passeatas e carreatas no último dia de campanha

O último dia de campanha eleitoral no Paraná, neste sábado (6), foi marcado por passeatas e carreatas dos principais candidatos ao governo do Estado, em Curitiba. A chuva que começou a cair na capital no final da manhã, no entanto, atrapalhou a agenda de postulantes ao cargo.



Favorito na disputa, Ratinho Junior (PSD) caminhou pela rua XV de Novembro, calçadão no centro de Curitiba, no final da manhã, acompanhado do pai, o apresentador de TV Ratinho, e de candidatos da sua chapa. Tentando vencer a eleição ainda no primeiro turno, o candidato se limitou a falar do clima de campanha, criticando os ataques que recebeu.



"Fizemos uma campanha propositiva, com diálogo e contato direto com a população (...) Acredito no apoio dos paranaenses porque, apesar de termos sido atacados por adversários, rebatemos com propostas, falamos dos projetos que precisam ser tocados para desenvolver o Paraná", afirmou. Depois, Ratinho Junior participou de um ato com apoiadores de campanha.



O candidato do PSD tem se preocupado com as abstenções e votos nulos ou brancos, que, em grande quantidade, poderiam levar a eleição para o segundo turno. Nesta sexta-feira, 5, em evento com motoristas e cobradores de ônibus de Curitiba, Ratinho Junior fez um apelo para que os eleitores não deixem de votar. "Se o cidadão não escolher seu candidato, outra pessoa vai escolher por ele. Por isso peço que o eleitor vote."



Disputando uma vaga num eventual segundo turno, a atual governadora Cida Borghetti (PP) e o deputado federal João Arruda (MDB) investiram em carreatas neste sábado. Mas tiveram os planos comprometidos pela chuva que começou a cair na capital paranaense no fim da manhã. Cida acabou cancelando alguns atos, participou de reuniões e, já à tarde, seguiu para Maringá, no norte do Estado, onde vota no domingo.



Em seu discurso final, a governadora exaltou as mulheres, tentando atrair o voto feminino, e disse que a expectativa pelo segundo turno é positiva. "Estou desde cedo caminhando pelos bairros de Curitiba (...) Agradeço a Deus todos os dias pela oportunidade de trabalhar pelas crianças, pelas mulheres, fazer com que as políticas públicas cheguem a quem mais precisa", declarou.



Cida participou dos atos acompanhada de apoiadores e seu candidato a vice-governador, Coronel Malucelli (PMN), que vestia uma camiseta com a imagem do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). O PSL tem candidato próprio ao governo do Paraná, Ogier Buchi, mas o partido desistiu da candidatura e tenta barrar o nome dele na Justiça. A determinação surgiu depois que Bolsonaro declarou apoio a Ratinho Junior na eleição estadual.



Além de caminhar e fazer carreata por Curitiba e região, João Arruda esteve, já às 6h30, no Mercado das Flores na Ceasa da capital. Acompanhado de candidatos a deputado da sua chapa, ele reafirmou que representa a oposição aos principais adversários, a quem, durante toda a campanha, ligou à imagem do ex-governador Beto Richa (PSDB), candidato ao Senado que foi preso - e libertado - durante a campanha.



"No primeiro turno, teve candidato que se escondeu atrás da propaganda, fugiu de debates e não se explicou ao paranaense sobre como pode ter participado do governo Richa e não ter ficado sabendo dos crimes que lá eram cometidos. No segundo turno, é cara a cara, não tem para onde fugir, vamos discutir o Paraná e comparar as trajetórias", disse o candidato.



Carreata



Partidários do presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, também realizaram uma carreata neste sábado em Curitiba. Eles se concentraram no Parque Barigui e seguiram até o estacionamento de uma rede de lojas de departamento, localizada na Linha Verde. Na chegada, agradeceram ao gerente do estabelecimento por, segundo eles, ceder o local para finalizar o ato. O dono da empresa, Luciano Hang, foi proibido pela Justiça de pressionar funcionários a votar no candidato do PSL. Procurada, a assessoria da empresa não confirmou se o local foi cedido aos apoiadores de Bolsonaro.



Com bandeiras do Brasil e usando camisetas com a foto do candidato, o grupo criticava o PT usando um carro de som. "Tenha orgulho dessa bandeira. Não vamos deixar essa bandeira ser vermelha jamais", diziam no microfone partidários do candidato do PSL.