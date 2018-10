CNT/MDA mostra Bolsonaro com 36,7% e Haddad com 24%

Divulgada neste sábado, a 140ª pesquisa CNT/MDA, realizada entre os dias 4 e 5 de outubro, mostrou que, se a eleição fosse hoje, haveria segundo turno para a eleição presidencial, com a disputa ocorrendo entre Jair Bolsonaro (PSL), citado por 36,7% (42,6% dos votos válidos), e Fernando Haddad (PT), citado por 24,0% (27,8% dos votos válidos).





A pesquisa ouviu 2.002 pessoas, em 137 municípios de 25 Unidades Federativas, das cinco regiões do país e trouxe as preferências dos entrevistados em cenários de primeiro e segundo turnos e o limite de voto nos candidatos. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais com 95% de nível de confiança. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), sob o número BR-04819/2018.Em simulação de segundo turno, Jair Bolsonaro venceria Fernando Haddad, caso a eleição fosse hoje, por 45,2% a 38,7%. Jair Bolsonaro também venceria Geraldo Alckmin e aparece em empate técnico contra Ciro Gomes. Fernando Haddad perderia para Ciro Gomes, em eventual segundo turno e aparece empatado com Geraldo Alckmin.Assim como na última pesquisa, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad são os candidatos cujos eleitores se declaram como os mais decididos a confirmar o voto, com 90% para ambos nesse levantamento. os candidatos Bolsonaro confirma a tendência de crescimento na reta final, liderando os cenários de primeiro turno e ultrapassando Fernando Haddad no segundo. A rejeição do petista, agora, é a maior de todos os candidatos.Jair Bolsonaro: 33,9%Fernando Haddad: 20,4%Ciro Gomes: 7,3%Geraldo Alckmin: 4,1%João Amoêdo: 1,8%Henrique Meirelles: 1,2%Marina Silva: 1,1%Alvaro Dias: 1,1%Outros: 1,8%Branco/Nulo: 9,7%Indecisos: 17,4%Jair Bolsonaro: 36,7%Fernando Haddad: 24,0%Ciro Gomes: 9,9%Geraldo Alckmin: 5,8%João Amoêdo: 2,3%Marina Silva: 2,2%Alvaro Dias: 1,7%Henrique Meirelles: 1,6%Cabo Daciolo: 1,3%Guilherme Boulos: 0,3%João Goulart Filho: 0,1%Vera: 0,1%José Maria Eymael: 0,1%Branco/Nulo: 7,8%Indecisos: 6,0%Jair Bolsonaro: 42,6%Fernando Haddad: 27,8%Ciro Gomes: 11,5%Geraldo Alckmin: 6,7%João Amoêdo: 2,7%Marina Silva: 2,6%Alvaro Dias: 2,0%Henrique Meirelles: 1,9%Cabo Daciolo: 1,5%Guilherme Boulos: 0,4%João Goulart Filho: 0,1%Vera: 0,1%José Maria Eymael: 0,1%A definição de voto é definitiva para: 90,2% dos eleitores de Jair Bolsonaro; 90,2% de Fernando Haddad; 66,2% de Ciro Gomes; 67,2% de Geraldo Alckmin; 70,2% de João Amoêdo e 63,6% de Marina Silva.Jair Bolsonaro 41,9%,Ciro Gomes 41,2%,Branco/Nulo: 13,8%,Indecisos: 3,1%.Jair Bolsonaro 45,2%,Fernando Haddad 38,7%Branco/Nulo: 13,0%Indecisos: 3,1%Jair Bolsonaro 43,3%Geraldo Alckmin 33,5%Branco/Nulo: 20,0%Indecisos: 3,2%.Ciro Gomes 40,9%,Fernando Haddad 31,1%,Branco/Nulo: 23,8%,Indecisos: 4,2%Ciro Gomes 46,1%Geraldo Alckmin 24,4%Branco/Nulo: 25,1%Indecisos: 4,4%Fernando Haddad 37,0%Geraldo Alckmin 34,3%Branco/Nulo: 24,7%Indecisos: 4,0%CIRO GOMES: é o único em quem votaria 6,7%; é um candidato em quem poderia votar 54,7%; não votaria nele de jeito nenhum 33,4%; não o conhece/não sabe quem é/ nunca ouviu falar 3,3%.FERNANDO HADDAD: é o único em quem votaria 18,6%; é um candidato em quem poderia votar 24,0%; não votaria nele de jeito nenhum 53,2%; não o conhece/não sabe quem é/ nunca ouviu falar 2,4%.GERALDO ALCKMIN: é o único em quem votaria 3,6%; é um candidato em quem poderia votar 45,4%; não votaria nele de jeito nenhum 46,9%; não o conhece/não sabe quem é/ nunca ouviu falar 1,7%.JAIR BOLSONARO: é o único em quem votaria 30,0%; é um candidato em quem poderia votar 17,5%; não votaria nele de jeito nenhum 50,2%; não o conhece/não sabe quem é/ nunca ouviu falar 0,6%.