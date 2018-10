Bolsonaro cresce em pesquisa CNT/MDA para 1º turno

O candidato Jair Bolsonaro (PSL) segue na liderança isolada das intenções de voto para a Presidência, seguido por Fernando Haddad (PT), conforme os resultados da pesquisa do instituto MDA encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgada neste sábado (6). Na pesquisa espontânea, Bolsonaro cresceu 8,4 pontos porcentuais, de 25,5% no levantamento revelado no dia 30 de setembro para os atuais 33,9% na simulação de primeiro turno. No mesmo intervalo, Haddad oscilou 0,7 para cima, de 19,7% para 20,4%. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos. Considerando essa margem, Bolsonaro pode ter entre 31,7% e 36,1%. Já Haddad pode ter entre 18,2% e 22,6%.



Ciro Gomes (PDT) surge com 7,3% das intenções de voto (de 6,7% antes), seguido por Geraldo Alckmin (PSDB), com 4,1% (de 5%). Marina Silva (Rede) oscilou de 1,2% para 1,1%.



Eis as intenções de voto em cada candidato:



Jair Bolsonaro: 33,9%

Fernando Haddad: 20,4%

Ciro Gomes: 7,3%

Geraldo Alckmin: 4,1%

João Amoêdo: 1,8%

Henrique Meirelles: 1,2%

Marina Silva: 1,1%

Alvaro Dias: 1,1%

Outros: 1,8%

Branco/Nulo: 9,7%

Indecisos: 17,4%



Das intenções na pesquisa estimulada, desta vez Bolsonaro tem 36,7%, Haddad conta com 24% e Ciro tem 9,9%. Antes, no dia 30 de setembro, o candidato do PSL tinha 28,2%; e o do PT, 25,2%. Ciro tinha 9,4%.



A pesquisa divulgada neste sábado (6) foi realizada entre os dias 4 e 5 de outubro de 2018. Foram ouvidas 2.002 pessoas, em 137 municípios de 25 Unidades Federativas, das cinco regiões do País. O levantamento está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número BR-04819/2018 e tem 95% de nível de confiança.