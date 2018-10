Em carreata em Fortaleza, Ciro fala em priorizar educação e gerar empregos

O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, faz campanha neste sábado, 6, no Ceará. Em Fortaleza, onde participou de carreata, defendeu proposta na área de educação envolvendo Estados e para gerar empregos.



"Começaremos com um grande programa de construção civil, moradia popular, saneamento básico e retomada de 7.200 obras paradas. Eu vou chamar os Estados e vou financiar uma expansão geral do ensino técnico profissionalizante, em tempo integral", disse Ciro. "Nós vamos terminar garantindo uma bolsa para todos que tiverem boa frequência e boas notas nas empresas privadas com estágio remunerado pago pelo governo", emendou.



Às 16 horas, está programada caminhada em Sobral.