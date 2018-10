Ciro diz ter 'a firmeza e a sensibilidade social que o Brasil precisa'

Terceiro candidato mais bem colocado nas pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República, Ciro Gomes (PDT) afirmou, neste sábado, 6, que seu concorrente Jair Bolsonaro (PSL) está usando a raiva que parte do eleitorado tem contra o PT para alimentar o ódio na população. "Tenho a firmeza que você pensa que o Bolsonaro tem, mas tenho a humanidade que ele não tem", declarou em vídeo publicado há pouco em sua conta no Twitter.



Segundo o pedetista, com uma nação alimentada pelo ódio "não se construirá o pacto social que o Brasil tanto precisa". "Sou um caminho novo, tenho uma sensibilidade social para cuidar de todos pois sou uma pessoa que cultiva os valores da democracia. Pratiquei a vida inteira esse valores humanos", acrescentou.



A fala de Ciro vem na tentativa de conter a polarização entre os eleitores de extrema direita, que apoiam o ex-capitão, e os de esquerda que são favoráveis ao PT. Bolsonaro está na liderança das pesquisas e Fernando Haddad (PT) na segunda posição. Caso ambos passem para o segundo turno depois da primeira etapa das eleições, que será realizada no domingo, 7, o cenário será de extrema polarização.



"Chega de ódio. Tenho a firmeza e a sensibilidade social que o Brasil precisa para atravessar esse momento", ressaltou Ciro na publicação do Twitter.