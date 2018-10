Na Bahia, Haddad defende atuação da PF e respeito aos nordestinos

O candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, defendeu a atuação da Polícia Federal para conter os problemas de segurança pública e lembrou o respeito que os governos do partido tiveram pelo povo nordestino. "Todas as regiões são importantes, mas o nordestino conheceu pela primeira vez o que é ser respeitado com nossos governos", disse o presidenciável a jornalistas no início de uma caminhada na Bahia, transmitida ao vivo pelas redes sociais do PT.



A caminhada, na região de Feira de Santana, foi marcada de última hora para resgatar parte do eleitorado petista, que o partido vinha perdendo para seu principal concorrente nesta eleição, Jair Bolsonaro (PSL). "O Brasil nasceu aqui e vai renascer aqui", reforçou Haddad.



Sobre o tema segurança, Haddad declarou: "A Polícia Federal vai passar a atuar na segurança pública de todo o País. Vai coordenar todas as demais polícias."



Nesta semana, o substituto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha cerca de 43% das preferências no Nordeste. Trata-se de um porcentual bem menor do que o PT obteve em disputas anteriores, quando superou a faixa dos 60%.



Em contrapartida, Bolsonaro chegou a 24%, segundo pesquisa Ibope divulgada na quarta-feira, 3, e dava sinais de que está em ascensão. O discurso de liberação do porte de armas feito pelo ex-capitão foi um dos fatores aprovados pelos eleitores da região para combater a violência.