Lula pede, em carta escrita à mão, voto em Haddad como presente de aniversário

Fotografia da carta foi publicada no perfil oficial de Lula no Twitter (foto: CARLOS REYES)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu de presente de aniversário para que os brasileiros votem no seu substituto, o candidato à Presidência da República Fernando Haddad (PT). A carta manuscrita de Lula, que está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, foi divulgada no Twitter do petista.“Ao meu querido Povo Brasileiro. Dia 6 de outubro é o meu aniversário oficial. Espero ganhar de presente no dia 7 de outubro o voto do povo brasileiro no Haddad para presidente”, escreveu. Ele também reforça que Haddad e Lula são 13.

O ex-presidente completa 72 anos este ano. Coincidentemente, em ano eleitoral, a data de nascimento de Lula, antecede a eleição. Da mesma forma, a data em que ele foi registrado, 27 de outubro, é a data que antecede o segundo turno das eleições, marcado para dia 28.

Lula está preso desde abril, conenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Operação Lava-Jato. A pena, em segunda instância, é de 12 anos e 1 mês de prisão.







Leia o texto na íntegra:



"Ao meu querido povo brasileiro,

Dia 06 de outubro é meu aniversário oficial. Espero ganhar de presente no dia 07 de outubro o voto do povo brasileiro no Haddad para Presidente. Haddad é 13. Haddad é Lula.

Um grande abraço do Lula

Sem medo de ser feliz"