Sistema político brasileiro extrai o pior das pessoas, diz Barroso

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso afirmou nesta sexta-feira, 5, que considera "muito ruim" uma convocação de uma nova Constituição Federal no atual contexto político. Segundo Barroso, o mais urgente agora é fazer uma reforma política, pois o sistema político brasileiro "extrai o pior" das pessoas.



O candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro pelo PSL, general Hamilton Mourão, já declarou que a Constituição poderia ser reformada por um "conselho de notáveis", enquanto o presidenciável do PT, Fernando Haddad, disse durante a campanha que queria "criar as condições" para a convocação de uma assembleia constituinte.



"Embora não seja a Constituição ideal, se é que isso existe, é a Constituição das nossas circunstâncias", afirmou Barroso, em palestra durante evento promovido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio.



Segundo o ministro, a Constituição de 1988 ajudou o País a fazer uma "travessia bem sucedida" de um Estado autoritário e violento para um Estado democrático. "Considero muito ruim se desperdiçar o capital político dessa Constituição e se convocar uma nova Constituição", completou o ministro, ressaltando que "dificilmente sairá alguma coisa melhor".



Para Barroso, independentemente de quem for eleito presidente, a reforma política é a primeira que deveria ser feita. "Ganhe quem ganhar, eu começaria pela reforma política", afirmou o ministro. Segundo o ministro, é preciso que a reforma política seja capaz de baratear o custo das eleições, aumentar a representatividade dos parlamentares e aumentar a governabilidade.