Em dobradinha, Dias e Alckmin criticam PT e Bolsonaro

Os candidatos Alvaro Dias (Podemos) e Geraldo Alckmin (PSDB) se juntaram para criticar o PT e o candidato Jair Bolsonaro (PSL), ausente do debate da TV Globo esta noite. O senador, que fez a pergunta, entoou novamente o bordão de que "na Olimpíada da mentira, o PT é medalha de ouro" e questionou o tucano sobre como "acabar com isso que está aí".



Em resposta, o ex-governador de São Paulo disse que o Brasil já passou por uma experiência de governo petista, com "13 milhões de desempregados, criminalidade na altura e contas públicas com problema". Por outro lado, Alckmin disse que o caminho não é o radicalismo de direita, que não tem "sensibilidade social", e elencou propostas que partiram da campanha do PSL, como não direcionar mais recursos para a saúde, acabar com o 13º e recriar a CPMF.



"O Brasil já tem problema demais. Não podemos ter presidente para ser mais um problema", disse o tucano. "O Brasil só vai mudar com reformas, senão vai ser o mesmo marasmo".